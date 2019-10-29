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تعليم

300 جنيه مكافأة لجميع العاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة المولد النبوي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
ترأس الدكتور "عثمان شعلان" رئيس جامعة الزقازيق ،اليوم، اجتماع مجلس جامعة الزقازيق بحضور الدكتورة" ميرفت عسكر" نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة "نهلة الجمال" المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات وعدد من الوكلاء.

في بداية الاجتماع قدم رئيس الجامعة التهنئة لكلا من الدكتور" هشام فوزي" عميد كلية الهندسة، والدكتور "شحته حسني" عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور "أحمد نادي" عميد المعهد العالي للدراسات والبحوث الآسيوية بمناسبة صدور قرارات جمهورية بتعيينهم عمداء جدد وانضمامهم لمجلس الجامعة.

وخلال الاجتماع أشاد "شعلان" بالأنشطة والفعاليات التي نظمتها الجامعة احتفالا بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة وكلف عمداء الكليات بالاهتمام بالأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية التي تؤكد علي الحس الوطني والانتماء لدى طلاب الجامعة.

ووافق المجلس علي صرف مكافأة قدرها 300 جنيه لجميع العاملين بالكادر العام بالجامعة ، الدائمين والمنتدبين والمؤقتين والعاملين بالمستشفيات الجامعية والوحدات المعاونة وذلك خصما من مصادر التمويل الذاتي بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.
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