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رياضة

الأهلي يشكو قناة الحدث لإيقاف تجاوزات رئيس الزمالك

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
رئيس الزمالك مرتضى
رئيس الزمالك مرتضى منصور
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عبد الحكيم أبوعلم
تقدّم النادي الأهلي اليوم بشكويين رسميتين إلى رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي ضد قناة الحدث اليوم، وخالد الغندور مقدم برنامج الزمالك اليوم وذلك لمخالفتهما الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي وتحويل القناة إلى منصة للسباب والشتائم والتهديد والوعيد من قبل رئيس نادي الزمالك الذي خرج مؤخرًا عبر مداخلاته التلفزيونية ليوجه سيلا من العبارات المشينة والخادشة للحياء للمسئولين في النادي الأهلي حيث حملت عباراته الكثير من السباب والشتائم بأسلوب يحض علي الفتنة بين الجماهير وتحمل العبارات المشينة الخادشة للحياء بما لا يتفق مع الروح الرياضية بين جميع الأندية.

وتمسك النادي الأهلي في شكواه، بالتأكيد علي خطورة ما يرتكبه رئيس نادي الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره علي العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية.

وأكد الأهلي في شكواه علي أن تجاوزات رئيس نادي الزمالك فاقت الحدود وأن تصعيد الأمر اليوم ليس أمرا جديدا بل سبق أن تم تصعيد الأمر إلي الجهات المعنية في الدولة للإضطلاع كل بمسئولياته في هذه الظروف الحرجة خاصة أن النادي ترفع كثيرا عن الرد علي تجاوزات رئيس نادي الزمالك وذلك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصا علي المصلحة العليا للبلاد.

وأضاف النادي في شكواه أنه ينتظر اتخاذ الجهتين المنوط بهما فحص شكواه ما يروه قانونا مناسبا لإيقاف هذه الجرائم والانتهاكات الإعلامية الدخيلة علي الأوساط الرياضية والإعلامية المصرية والتي ارتكبت من خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع علي قناة الحدث اليوم الفضائية مطالبين الجهات المعنية الاضطلاع بمسئولياتها والتصدي لهذه التجاوزات بالقانون وألا تقف الحصانة البرلمانية حامية للخروج عن الآداب العامة وخدش الحياء .
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