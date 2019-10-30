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رياضة

على طريقة مرتضى منصور.. سيد عبد الحفيظ لـ صالح جمعة: أنت زي يوسف وأمير

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:36 ص
صدى البلد
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نور عادل
على طريقة المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي رسالة إلى نجم فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء صالح جمعة.

وقال سيد عبدالحفيظ، في تصريحات تليفزيونية إنه لا توجد أي أزمة بينه وبين صالح جمعة نهائياً، مؤكدًا أن قرار استبعاده عن صفوف الفريق هو أمر فني بحت.

وأضاف سيد عبدالحفيظ: "صالح جمعة كان له دور متميز الموسم الماضي، ولا توجد مشكلة معه حاليا، ابتعاده قرار فني وهذا حق أصيل للجهاز الفني".

وأتم سيد عبدالحفيظ: "إن كانت هناك مشكلة مع صالح فنعود للوائح وأوقع عقوبات وأجلس معه وأقول له انت زي يوسف وأمير،" مشيرًا إلى طريقة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وأوضح سيد عبدالحفيظ: "صالح لابد أن يطور من أدائه في المرحلة المقبلة".
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