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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المركزي الصيني يضخ 50 مليون يوان عبر عمليات سندات الخزانة في مايو

"المركزي الصيني" يضخ 50 مليون يوان عبر عمليات سندات الخزانة في مايو الماضي
"المركزي الصيني" يضخ 50 مليون يوان عبر عمليات سندات الخزانة في مايو الماضي
أ ش أ

 أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزى الصيني أنه ضخ سيولة صافية بقيمة 50 مليار يوان (حوالي 7.33 مليار دولار أمريكي) عبر عمليات تداول سندات الخزانة في السوق المفتوحة خلال شهر مايو الماضي.
وأوضحت البيانات- التي نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الخميس- أن عمليات تداول سندات الخزانة في السوق المفتوحة للبنك المركزي ظلت عند مستوى منخفض نسبيا يتراوح بين 40 و50 مليار يوان شهريا، وهو اتجاه استمر منذ فبراير الماضي.


وقال كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة "غولدن كريديت" للتصنيف الائتماني وانغ تشينغ، إن عملية الضخ في مايو الماضي كانت متماشية مع المستويات المنخفضة التي شهدتها الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن السيولة في السوق حاليا وفيرة نسبيا، مما يقلل من حاجة البنك المركزي لضخ كميات كبيرة من السيولة طويلة الأجل من خلال تداول سندات الخزانة في السوق المفتوحة.


وأضاف وانغ أن هذه الخطوة تعكس أيضا نية البنك المركزي في إجراء عمليات السوق المفتوحة بطريقة مرنة وتوجيه أسعار الفائدة في السوق للتحرك بثبات حولها من خلال التنسيق بين حجم السيولة والتسعير.
ووفقا لتقرير عمل الحكومة لهذا العام، ستحافظ الصين على تنفيذ سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية تيسيرية معتدلة في عام 2026.

البنك المركزى الصيني ضخ سيولة صافية تداول سندات الخزانة في السوق المفتوحة وكالة الأنباء الصينية شينخوا

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