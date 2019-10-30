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رياضة

حقيقة خناقة فايلر مع سيد عبد الحفيظ واعتراضه على ملعب التتش

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة مشاجرته مع السويسري رينييه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، وذلك ردًا على الأنباء التي أُثيرت حول هذا الأمر.

وقال سيد عبدالحفيظ ان هذا الأمر عار تمامًا من الصحة وأنه لم يحدث، مشيرًا الي ان مثل تلك الأمور لا تحدث في النادي الأهلي، ومن الممكن ان تحدث في اي ناد آخر ولكن ليس داخل النادي الأهلي.

وعن تذمر رينييه فايلر من ارضيه ملعب التتش أكد سيد عبدالحفيظ ان فايلر لم يشتك من ارض استاد التتش.

وقال سيد عبدالحفيظ :"المدرب لم يشتك، والملعب حاليًا في حالة جيدة، جميع ملاعب مصر في هذه الفترة حتى يناير تكون الملاعب غير جيدة بسبب الجو".
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