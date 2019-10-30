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رياضة

يتحرش بنادي الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبدالحفيظ

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
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نور عادل
شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما ناريا على سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحات الأخيرة.

وأكد أن تصرفات سيد عبدالحفيظ في الفترة الأخيرة ستشعل فتنة بين الجماهير الأهلي والزمالك.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية أن سيد عبدالحفيظ يتحرش بنادي الزمالك ويشعل الفتنة ويجب ان يتم ايقافه عند حده.

وجاء ذلك ردًا على تصريحات سيد عبدالحفيظ الأخيرة والتي خرج فيها أمس الثلاثاء ولمح لبعض الأمور عن نادي الزمالك ورئيسه مرتضى منصور.
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