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أخبار العالم

مرسوم أميري جديد.. تفاصيل تعيين سفير كويتى بـ فلسطين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
تعيين سفير كويتى
تعيين سفير كويتى بـ فلسطين
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سمر صالح
صرح سفير دولة فلسطين لدى الكويت، رامي طهبوب، بأن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أصدر مرسوما أميريًا بتعيين السفير عزيز رحيم الديحاني سفيرا غير مقيم لدولة الكويت لدى دولة فلسطين.

وقال السفير طهبوب إن المرسوم الأميري صدر بعد أن رحبت دولة فلسطين بترشيح السفير عزيز الديحاني سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية سفيرا غير مقيم لبلاده لدى فلسطين.

وبهذا التعيين يكون السفير الديحاني أول سفير لدولة الكويت لدى دولة فلسطين.
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