الأرصاد تنصح المواطنين بتغيير الملابس وتحذر من فترة الصباح والليل..فيديو

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن حالة الطقس مستقرة خلال الأسبوع الجارى، مؤكدة أن درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية على البلاد، معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.









وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنه يجب تغيير نوعية الملابس، وارتداء الملابس الخريفية، وتجهيز الملابس الشتوية، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية فى النصف الآخر من فصل الخريف.





ونصحت بضرورة ارتداء الملابس الخريفية فى الصباح الباكر، وفى نهاية اليوم نظرًا لانخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر وفى المساء، مشيرة إلى أنه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.







