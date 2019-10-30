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أخبار البلد

صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:16 م
الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد صبري يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن
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سارة يسن/ مصور : أشرف العمدة
استضاف موقع صدى البلد الإخباري الإعلامي محمد عبد الرحمن، خلال ندوة هامة تم خلالها تكريمه عن مشواره الإعلامي الذي استمر على مدار 25 عاما، وخلال الندوة تطرق الإعلامي لعدد من الموضوعات والملفات الهامة ، المتعلقة بالمشهد الإعلامي .

وجاءت أهم تصريحات الإعلامي خلال الندوة متعلقة بتفاصيل جديدة عن تجربة قناة DMC ، و كيف يتحقق لدينا إعلام مصري أكثر مهنية وقوة ، بالإضافة إلى تأكيده على ضرورة التدخل المباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ صناعة الإعلام، مؤكدا أنه لا يرضيه على الإطلاق إنهيارها .

وشدد محمد عبد الرحمن ، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدعوم شعبيا بقوة مما يجعله هو الوحيد القادر على اتخاذ ما يلزم لتحويل الإعلام إلى قوة مصر الناعمة التي يضرب بها المثل في الإقليم العربي ، لكي نصبح نحن الإعلام الحر الرئيسي في المنطقة ونتمكن من فضح إدعاءات الجزيرة وأردوغان .

جدير بالذكر أن الإعلامي سبق له العمل بقناة CNBC، وقدم عددا من البرامج على شاشتها أبرزها الحصيلة وبالأخضر ونبض اليوم، ثم اتجه إلى قناة CBC إكسترا يقدم عليها برنامج مصر العرب ، وحديث الساعة ، وكان قد تعاقد على برنامج توك شو مع شبكة قنواتDMD ، كما سبق له المشاركة في في مؤتمر الشباب.
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
صدى البلد يكرم الإعلامي محمد عبد الرحمن.. صور
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