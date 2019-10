جوجل تخطط للاستحواذ على Fitbit المصنعة للساعات الذكية

عرضت "Alphabet"، الشركة الأم لجوجل شراء شركة Fitbit الأمريكية المتخصصة في تصنيع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، حيث تتطلع إلى الاستحواذ على شريحة من سوق أجهزة تتبع اللياقة البدنية والساعات الذكية، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".



وبينما انضمت جوجل إلى شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل Apple Inc و Samsung Electronics Co Ltd في تطوير الهواتف الذكية، إلا أنها لم تطور أي أجهزة يمكن ارتداؤها.



وارتفع سعر أسهم فيتبيت بنسبة 27%، مما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 1.4 مليار دولار أمريكي، وبالمقابل ارتفع سعر أسهم ألفابت بنسبة 2% إلى 1,293.49 دولار.



وقد تأتي الصفقة لصالح شركة Fitbit، مع استمرار انخفاض حصتها المهيمنة في قطاع تتبع اللياقة البدنية، وذلك بسبب وجود عروض لمنتجات أرخص من شركات صينية منافسة مثل: هواوي Huawei و شاومي Xiaomi .



وتختص أجهزة تتبع اللياقة البدنية المملوكة لـ Fitbit في تتبع الخطوات اليومية للمستخدمين، والسعرات الحرارية المحروقة، والمسافة المقطوعة. كما أنها تقيس مدة النوم وجودته، ومعدل ضربات القلب.



وقد ساعدت فيتبيت في ازدهار سوق الأجهزة القابلة للارتداء، بالشراكة مع شركات التأمين الصحي، كما أنها استحوذت على شركات متخصصة في سوق الرعاية الطبية، كجزء من الجهود المبذولة لتنويع مصادر إيراداتها، ويعتقد المحللون أن الكثير من قيمة الشركة قد تكمن الآن فيما تملكه من بيانات صحية.



وفي شهر يوليو الماضي، خفضت فيتبيت توقعات إيراداتها لعام 2019، ملقيةً باللوم على المبيعات المخيبة للآمال للساعة الذكية التى أطلقتها مؤخرا Versa Lite ، والتي يبلغ سعرها 160 دولار، بالمقارنةً مع سعر 200 دولار للنسخة الأصلية منها، ويمكن لهذه الساعة تتبع التدريبات الرياضية، ومعدل ضربات القلب، ولكنها تفتقر إلى ميزات مثل القدرة على تخزين الموسيقى مباشرةً.



وقالت فيتبيت في شهر أغسطس الماضي: "إنها وقعت عقدًا مع حكومة سنغافورة لتوفير أجهزة تتبع اللياقة البدنية والخدمات في برنامج صحي، إنه قد يصل إلى مليون مستخدم، وفي الشهر ذاته، أطلقت الشركة ساعتها الذكية الأحدث Versa 2 التي تمتاز بدعم المساعد الرقمي أليكسا "Alexa" كما تدعم إجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت، وتخزين الموسيقى.



ووفقا لموقع "ars technica"، من المقرر أن تعلن فيتبيت عن أرباح الربع الثالث في 6 من نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن تعلن الشركة الأم لجوجل عن أرباح الربع الثالث في وقت لاحق.