33 قرار إزالة.. تفاصيل جديدة في واقعة عقار الإسكندرية المائل

كشف اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن عقار الورديان الذي وقع به ميل اليوم، الأربعاء، صدر له 33 قرار إزالة لم تنفذ، كما أنه تم بناؤه دون ترخيص.



وفوجئ أهالي الورديان صباح اليوم بحدوث ميل مفاجئ بعقار مكون من 17 طابقًا، وذلك دون حدوث إصابات.



وقال رئيس الحي إنه تم إخلاء العقار المائل و3 عقارات مجاورة من السكان دون المنقولات وعددهم 50 أسرة تقريبا، وذلك لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.



ومن المقرر أن تقوم لجنة من كلية هندسة جامعة الإسكندرية بمعاينة العقار المائل والعقارات المجاورة له لتحديد قرارها بالهدم أو الترميم.