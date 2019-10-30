الظروف المعيشية كلمة السر.. سائق يبتلع الحبة القاتلة هروبا من أعباء الحياة

أقدم سائق مقيم بقرية كفر خضير ،بدائرة مركز شبراخيت ، بمحافظة البحيرة، على الانتحار متناولا الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال إثر مروره بحالة نفسية سيئة بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى ايتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.



تلقت الأجهزة الأمنية ، بمدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوصول "زينهم ع ا " 58سنة سائق مقيم بقرية كفر خضير بدائرة مركز شبراخيت لقسم السموم بالمستشفى المركزى مصاب بحالة تسمم فوسفورى إثر تناوله الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى.



وبالانتقال والفحص والمعاينة وبسؤال شقيقه " محمد ا ع " 42 سنة فلاح مقيم بذات الناحية قرر تناول المتوفى الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال القاتلة لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب الظروف المعيشية الصعبة.



وتحرر المحضر رقم 6630 سنة 2019 إدارى مركز شبراخيت وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد أسامة مدير نيابة شبراخيت برئاسة المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.