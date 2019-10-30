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رياضة

موعد وصول كاسونجو نادي الزمالك بعد فسخ تعاقده مع الوداد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:29 م
كاسونجو
كاسونجو
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القسم الرياضى
يصل الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل لعقد جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربي.

وكان مجلس إدارة النادي قرر عودة اللاعب للتدريبات في الفترة الحالية بعدما سافر إلى الكونغو بعد عدم قيد الوداد له في قائمته وفسخ تعاقده مع النادي.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب في التدريبات حتى يناير المقبل لحين حسم مصيره من قبل الصربي ميتشو سواء بعودته للفريق أو إعارته مجددا في يناير.
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