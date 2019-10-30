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رياضة

رضا عبدالعال: البدري فقد الثقة في نفسه وكسبنا بوتسوانا بـ العافية

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:30 م
حسام البدري
حسام البدري
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يسري غازي
أكد رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن بداية حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى قبل المشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا غير مبشرة.

ويستعد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر فى إطار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون. 

قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": بوتسوانا كسبناها بالعافية وأداء اللاعبين لم يظهر عليه أى تطور أو جديد لافتا إلى أن بداية حسام البدري مع منتخب مصر غير مبشرة ولم يختلف فكره كثيرا عما كان عليه فى النادى الاهلى إبان قيادته للمارد الأحمر.

وأضاف رضا عبد العال: فكر حسام البدري يسير على نهج الجبن سيد الاخلاق ورفض مواجهة البرازيل والارجنتين نظرا لفقدانه الثقة فى نفسه مشددا على أنه كان يتعين على البدري وجهازه الفنى خوض ودية السامبا والتانجو من أجل معالجة أية أخطاء والوقوف عليها لتطويرها.
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