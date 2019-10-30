فى عيد ميلاد الخطيب الـ65.. الجماهير لـ بيبو: كل سنة وانت اسطورة لن تتكرر| فيديو

تحتفل الجماهير المصرية وخاصة جماهير النادى الاهلى اليوم الموافق 30 اكتوبر 2019 ، بذكرى ميلاد اسطورة كرم القدم المصرية كابتن محمود الخطيب الـ 65.



بدأ الخطيب مسيرته الكروية فى نادى النصر بمصر الجديدة و استطاع أن يجذب أعين المدربين منذ لحظته الاولى و عندما بلغ الــ 16 عاما انتقل الخطيب الى النادى الاهلى بعدما كان قريبا من التوقيع للاسماعيلى.



وفاز الخطيب بـ 10 القاب دورى و 5 كئوس مصرية وسجل 37 هدفا فى 45 مباراة فى السته عشرة من عمره و هو رقم قياسى لم يتم تجاوزه حتى الان.



وفى ذكرى ميلاد الاسطورة الــ 56 رصدت كاميرا صدى البلد كلمات الجماهير لاسطورة كرة القدم محمود الخطيب.



قال عبدالله مصطفى احد افراد الجماهير : اليوم احلى يوم لانه يوم عيد ميلاد اعظم لاعب في تاريخ مصر وافريقيا على المستوى الاخلاقي قبل المستوى الرياضي هو الاسطوره محمود الخطيب كل سنه وانت طيب يا بيبو وبصحة.



واضاف محمد احمد: كل سنه وانت قدوتنا و اسطورة اهلاويه مصريه و ربنا يحفظك لينا ويتم شفاءك على خير يا بيبو.



واوضح عبدالرحمن احمد : عندما تتكلم عن تاريخ الاهلى العظيم يجب عليك ذكر بيبو لانه جزء لا يتجزأ من هذا التاريخ.



وتابع ياسين طارق قائلا : اللي ما شافش الخطيب في الملعب خصوصًا لما بيكون إحتياطي والمُعلق يقول ( الجمهور كله وقف وبيهيص يبقي الخطيب بيسخّن ) فاته الكثير.



وتابعت مى اشرف: كل سنة وانت معانا يا رئيسنا و بنا يقومك لينا بالسلامة.