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محافظات

غدا.. قطع مياه الشرب عن عزب المحمودية في الإسكندرية للصيانة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:52 م
قطع المياه
قطع المياه
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أحمد عبد العزيز
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن قطع مياه الشرب عن عزب خورشيد شرقي المدينة بدءا من الساعة الحادية عشر صباح غد الخميس، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن جميع العزب والقرى بحري المحمودية بدءا من عزبة تحيمر حتى عزبة شاكر جمال التوفيقية.

وأشار البيان إلى أن قطع المياه بسبب بدء أعمال الصيانة لخط المياه المغذي لعزب خورشيد.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، أو طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.
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