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أخبار العالم

رسالة خطية من أمير الكويت لـ تميم بن حمد.. ما فحواها ؟!

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:05 م
مبعوث امير الكويت
مبعوث امير الكويت مع تميم بن حمد
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على صالح
سلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى قطر اليوم الأربعاء رسالة خطية الى تميم بن حمد آل ثاني.

كشفت وسائل الإعلام الكويتية عن أن رسالة أمير الكويت الخطية الى تميم بن حمد تضمنت العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز الروابط الثنائية وتنميتها على مستوى المجالات على اختلافها فضلا عن الرؤية المشتركة للبلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات. 

ووصل مبعوث أمير الكويت الى الدوحة اليوم، وكان في استقباله وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني وسفير دولة الكويت بقطر محمد العجمي. 

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