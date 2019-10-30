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رياضة

محمود وحيد يخوض مرانا خفيفا بالأهلي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا خفيفا على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى وحيد تدريبات جري حول الملعب على هامش المران الجماعي قبل أن يستكمل مرانه بخوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الإمارات صباح غد الخميس للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال مسابقة الدوري الممتاز وانطلاقة مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة النجم الساحلي نهاية نوفمبر المقبل.

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