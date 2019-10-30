Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تعليق مثير من رضا عبدالعال على راتب حسن شحاته السابق فى منتخب مصر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:35 م
حسن شحاتة
حسن شحاتة
Advertisements
يسرى غازى
وجه رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق رسالة إلى المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطنى.

ويستعد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر فى إطار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": المعلم كان يحصل على 150 ألف جنيه فقط شهريا وحصد 3 بطولات في أمم إفريقيا بشكل متتالي فى إنجاز لم يتحقق فى تاريخ الكرة المصرية.

أضاف: حسن شحاتة كان يحصل على الراتب سالف الذكر بشكل شهرى ولدى ذهابه الى مقر اتحاد الكرة كان البعض باصينله فى المقابل المادي وكأنه لا يستحق تلك الأموال رغم الإنجازات الكبيرة التى تحققت تحت قيادته.

أشار إلى أن حسام البدرى المدير الفنى الحالى لمنتخب مصر الأول يحصل على 700 ألف جنيه لافتا إلى أن ذلك المبلغ لا يقارن بما حصل عليه المدرب المكسيكي السابق للفراعنة الكبار خافيير أجيري الذي تخطى المليون جنيه شهريا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة مدوية فى اختيار اتحاد الكرة لـ مدرب منتخب مصر

كواليس الإطاحة بـ عماد متعب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر

اتحاد الكرة يرفض أول طلب لـ حسام البدري مدرب منتخب مصر

تعليق حسن شحاتة على تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر.. فيديو

حسن شحاتة يكشف عن أمنيته لـ حسام البدري بعد توليه تدريب منتخب مصر

غرفة vip تستضيف اجتماعات حسام البدرى وجهاز منتخب مصر

ترشيحاتنا

شاهد.. أول ظهور لـ نجم الأهلي الهارب في تدريبات النجم الساحلي بعد انتهاء الأزمة

فيديوجراف| أضرار استخدام ورق الألومنيوم في الطعام

حريق حديقة الحيوان .. مصدر أمني : شب في حشائش وتم السيطرة عليه

نجم الزمالك يتلقى خبرا حزينا

من أجل تصحيح المسار.. الزمالك يظهر العين الحمراء لـ ميتشو.. عليك تنفيذ هذه الأمور

الحكومة تعلن أسعار المنتجات والسلع الأساسية.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب