تعليق مثير من رضا عبدالعال على راتب حسن شحاته السابق فى منتخب مصر

وجه رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك السابق رسالة إلى المعلم حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر الوطنى.



ويستعد منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري لمواجهة منتخب كينيا وجزر القمر فى إطار تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.



قال رضا عبدالعال فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": المعلم كان يحصل على 150 ألف جنيه فقط شهريا وحصد 3 بطولات في أمم إفريقيا بشكل متتالي فى إنجاز لم يتحقق فى تاريخ الكرة المصرية.



أضاف: حسن شحاتة كان يحصل على الراتب سالف الذكر بشكل شهرى ولدى ذهابه الى مقر اتحاد الكرة كان البعض باصينله فى المقابل المادي وكأنه لا يستحق تلك الأموال رغم الإنجازات الكبيرة التى تحققت تحت قيادته.



أشار إلى أن حسام البدرى المدير الفنى الحالى لمنتخب مصر الأول يحصل على 700 ألف جنيه لافتا إلى أن ذلك المبلغ لا يقارن بما حصل عليه المدرب المكسيكي السابق للفراعنة الكبار خافيير أجيري الذي تخطى المليون جنيه شهريا.