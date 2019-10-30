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مرأة

إطلالة جريئة.. أحدث ظهور لزوجة ماجد المصري

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:33 م
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
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رشا عوني
نشرت رانيا أبو النصر زوجة النجم ماجد المصري، صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالتها .

وتألقت رانيا أبو النصر بفستان أسود قصير، مع حذائ شتوي بكعب عريض، واختارت رانيا حقيبة يد صغيرة أنيقة، واعتمدت تسريحة الشعر المموج من الأطراف .

وعادة ما تحرص رانيا أبو النصر على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها، فهي أنيقة وتختار إطلالات عصرية بسيطة، وكذلك الألوان الجريئة 
الشبابية ، كما أنها تهتم بمجال الموضة و الازياء بشكل خاص واعتمدت خط أزياء باسمها وبدعم من زوجها ماجد المصري .
إطلالة جريئة.. أحدث ظهور لزوجة ماجد المصري
إطلالة جريئة.. أحدث ظهور لزوجة ماجد المصري
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