إطلالة جريئة.. أحدث ظهور لزوجة ماجد المصري

الشبابية ، كما أنها تهتم بمجال الموضة و الازياء بشكل خاص واعتمدت خط أزياء باسمها وبدعم من زوجها ماجد المصري .

نشرت رانيا أبو النصر زوجة النجم ماجد المصري، صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالتها .وتألقت رانيا أبو النصر بفستان أسود قصير، مع حذائ شتوي بكعب عريض، واختارت رانيا حقيبة يد صغيرة أنيقة، واعتمدت تسريحة الشعر المموج من الأطراف .وعادة ما تحرص رانيا أبو النصر على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها، فهي أنيقة وتختار إطلالات عصرية بسيطة، وكذلك الألوان الجريئة