كريم عبد الجواد يقصي مروان الشوربجي ويتأهل لنصف نهائي بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش

تأهل المصري كريم عبد الجواد، إلى الدور نصف النهائي من بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، بعد الفوز على مواطنه مروان الشوربجي، في مباراة دور الثمانية التي أقيمت مساء اليوم، على الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات.



ولم يقدم كريم عبد الجواد المستوى المطلوب منه في الشوط الأول، حيث خسر بنتيجة 4-11، قبل أن يستعيد قواه في الشوط الثاني، ويفوز 11-6، لتشتعل المباراة بكل قوة بين الطرفين.



وحفل الشوط الثالث بالندية والإثارة، واستطاع كريم عبد الجواد الفوز به بنتيجة 11-9، وقاتل الثنائي عبد الجواد والشوربجي على الشوط الرابع، حتى نجح كريم في حسمه بنتيجة 11-9، بعد أداء قوي من مروان، لتنتهي المباراة التي استمرت 68 دقيقة بفوز كريم عبد الجواد بثلاثة أشواط مقابل شوط.



وتستضيف مصر بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش في الفترة بين 25 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.