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رياضة

5 أهداف في الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على ليفربول 3-2.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:28 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم أرسنال على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الأنفيلد فى دور الـ16 ضمن منافسات كأس الرابطة الإنجليزي .

وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 6 عن طريق شكودرن موستافي مدافع أرسنال هدف في مرماه بالخطأ .

وأدرك أرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 19 عن طريق توريرا بعد ما زميله سدد الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فتسكن الشباك .

وأضاف فريق أرسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق مارتينيلي بعد ما زميله سدد الكرة بقوة داخل منطقة الجزاء ليتصدى لها حارس ليفربول وترتد له ليكملها فتسكن الشباك .

وتمكن أرسنال من إحراز هدف الثالث فى الدقيقة 36 عن طريق مارتينيلي بعد تلقيه عرضية أرضية متقنة من الناحية اليسرى فيسددها بقوة داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك.

وجاء هدف ليفربول الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق ميلنر من ركلة ضربة جزاء .

ويغيب محمد صلاح وساديو ماني وفان دايك وفيرمينيو .

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

كيليهير، ويليامز، جوميز، فان دين بيرج، ميلنر، لالانا، كيتا، تشامبرلين، إليوت، أوريجي، برويستر.
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