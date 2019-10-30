زوجة تامر حسني تتألق بـ الأبيض في أحدث إطلالاتها

شاركت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ساحرة وأنيقة.





وظهرت بسمة بوسيل بـ تيشرت أبيض بأكمام طويلة، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث جمعت خصلات من شعرها لأعلى وتركت الجزء الآخر منسدلًا بطريقة جذابة.





ووضعت بسمة بوسيل، ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالآي شادو والاي لاينر مع أحمر شفاه باللون الأحمر الملائم لها.



