Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

زوجة تامر حسني تتألق بـ الأبيض في أحدث إطلالاتها

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:10 م
تامر حسني وزوجته
تامر حسني وزوجته
Advertisements
آلاء حسن
شاركت بسمة بوسيل، زوجة تامر حسني صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ساحرة وأنيقة. 

وظهرت بسمة بوسيل بـ تيشرت أبيض بأكمام طويلة، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث جمعت خصلات من شعرها لأعلى وتركت الجزء الآخر منسدلًا بطريقة جذابة. 

ووضعت بسمة بوسيل، ميكب بالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالآي شادو والاي لاينر مع أحمر شفاه باللون الأحمر الملائم لها. 

واختارت زوجة تامر حسني، مجموعة من الإكسسورات الرقيقة، فإرتدت ساعة يد باللون السيلفر مع أسورة رقيقة وأكملت إطلالتها سلسلة وقرط بجانب بعض الخواتم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برفقة والدتها.. بسمة بوسيل تتألق فى أحدث إطلالتها

بـ روج أورنج.. بسمة بوسيل تبهر متابعيها

بـ الشيفون الشفاف.. زوجة تامر حسنى بإطلالة صادمة

بملابس جريئة ..شاهد.. أحدث إطلالة لـ هيفاء وهبي

يقبرني الأزرق.. هيفاء وهبي بـ اطلالة عصرية

ميكب لايت وفستان كب.. سلمى أبو ضيف تبهر متابعيها بـ إطلالة هادئة

ترشيحاتنا

المعلمة حظوظ وأندريا وصفقة أفيون الصعيد.. ضربة قاضية لـ مافيا المخدرات في الجيزة

رضا عبد العال: حسام البدري لا يستطيع دخول ملعب النادي الأهلي

الاتحاد الدولي لكرة القدم لـ الخطيب: تاريخك محفوظ بحروف من ذهب في الذاكرة

تكفي الأسرة وصديقة البيئة.. مميزات السيارة الكهربائية المصرية e-motion في عيون نجوم الفن

احذر شراء تلك السيارة.. تصنيفها من الـ 10 الأخطر في العالم

هددته بفضح أمره.. طالب ثانوي يقتل جارته لفشله في اغتصابها | تفاصيل مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تبدأ إختباراتها الأولية لبديلة 370Z .. صور

بورش 911 GTS كابريوليه دون تمويهات على نوربرجرنج.. صور

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة