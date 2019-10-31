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رياضة

محمد الشناوي يضع نفسه في مأزق أمام أحمد شوبير.. تعرف على السبب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:36 ص
الشناوي
الشناوي
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عمرو ابوبكر
تحدث محمد الشناوي، عن سبب فشل انتقاله إلى أحد أندية الدوري البلجيكي، أثناء وجوده بالفريق الثاني لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلا أنه بدا متلعثمًا في الرد على سبب تعطل رحلة احترافه.

وقال محمد الشناوي، أثناء لقاء مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون" المذاع على فضائية "أون سبورت"، ساخرًا ومترددًا في الرد، إن التأشيرة هي التي منعته من السفر والالتحاق بنادي ستاندار دو لياج البلجيكي. 

وبسؤال "شوبير"، لماذا تردد الشناوي في الرد على ما عطله عن السفر، تلعثم "الشناوي" مرة أخرى ولم يستطِع قول الحقيقة، موضحًا "أن عدم حصوله على تأشيرة هو الذي أخر سفره"، وشدد شوبير على الشناوي لكي يقول الحقيقة، مما جعل الشناوي يحرج على الهواء ويمتنع عن الإجابة. 

وأضاف الشناوي أن الأهلي كان متمسكًا جدًا بتواجده خلال هذه الفترة، وكان أمر الاحتراف غير مرغوب فيه، ولكنه أكد أنه سافر خلال 15 يومًا إلى بلجيكا ولكن لم يتم إبرام الصفقة واستمر في الأهلي.

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