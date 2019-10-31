التشكيل المتوقع لديربي الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية، اليوم، الخميس، في تمام السابعة إلا عشر دقائق مساء، نحو ملعب الملك عبدالله الدولي، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي والاتحاد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري السعودي.



ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز الأول تحت قيادة مدربه الجديد كريستيان جروس، للحفاظ على كامل فرصه في المنافسة، على لقب الدوري السعودي.



على الجانب الآخر يطمح الاتحاد في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه في جدول ترتيب المسابقة، ومصالحة جماهيره، بعد النتائج السلبية التي قدمها هذا الموسم.



تشكيل الأهلي المتوقع:



حراسة المرمى: محمد العويس



خط الدفاع: عبدالله حسون - محمد خبراني - عبدالباسط هندي - لوكاس ليما.



خط الوسط: حسين المقهوي - ساريتش - عبدالفتاح عسيري - تافاريس.



خط الهجوم: يوسف البلايلي - عمر السومة.



تشكيل الاتحاد المتوقع:



فواز القرني



تشكيل الاتحاد المتوقع:



حراسة المرمى: فواز القرني



خط الدفاع: منصور الحربي - عبدالمحسن فلاته - زياد الصحفي - سعود عبدالحميد.



خط الوسط: عبدالإله المالكي - فيلانويفا- كريم الأحمدي.



خط الهجوم:رومارينيو - عبدالعزير البسب - بريجوفيتش.



