محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية بـ دار الأوبرا .. غدًا

يستعد الفنان محمد منير، لإحياء حفل غنائي غدًا الجمعة بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 والذي يقام في دار الأوبرا المصرية.



كما أجرى منير، عدد من البروفات الغنائية بصحبة الفرقة الموسيقية استعدادًا للحفل الذي من المتوقع أن يشهد حضور جماهيري ضخم.



ومن المقرر أن يقدم منير عددا من أبرز الأغاني الخاصة به أثناء الحفل منها :" مهموم"، و"لما النسيم"، وشئ من بعيد"، و"الروح للروح ديما بتحن"، وفي عشق البنات"، و"أبكي"، و"ربك لما يريد"، وغيرها من الأغاني.

