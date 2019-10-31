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توك شو

جهاز المشروعات: تغطية احتياجات المستشفيات من الأكسجين الطبي.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:10 ص
اللواء مصطفى امين،
اللواء مصطفى امين، أمين عام جهاز المشروعات والتنمية
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قسم التوك شو
قال اللواء مصطفى أمين، أمين عام جهاز المشروعات والتنمية، إن مصنع الغازات الطبية والصناعية الجاري افتتاحه اليوم، يعد هو المصنع الثالث لدى الشركة، وتتعاظم أهمية هذه المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلية منها.

وأضاف اللواء مصطفى أمين، خلال فعاليات افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة أن من أهم هذه الغازات، غاز الاكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية.

وأشار اللواء مصطفى أمين، إلى أن منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون أهمية، لانهم اللازمين للعديد من العمليات الانتاجية وخاصة في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية.

ولفت اللواء مصطفى امين، إلى أن تقدر الطاقات الانتاجية لمصنع الغازات الطبية والصناعية الجديد بنحو 2200 متر مكعب من الاكسجين و900 متر مكعب من النيتروجين و100 متر من غاز الأرجون.
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