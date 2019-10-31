بعد السقوط من الحصان.. عاصى الحلانى يكشف سر تواجده فى دبى.. فيديو

كشف الفنان عاصى الحلانى، عن مشروعاته المقبلة بعد أن تعافى تماما من إصابته الأخيرة جراء تعرضه للسقوط أثناء ركوب الخيل.



وقال عاصى الحلانى خلال لقائه فى برنامج "عرب وود"، انه يقوم حاليا بالاستعداد للمشاركة فى برنامج "ذا فويس كيدز" فضلا عن تقديمه عدة حفلات فى الفترة المقبلة ولكن لم يتم الاعلان عنها.



وأضاف عاصى الحلانى قائلا : "اصعب شيء فى برنامج "ذا فويس كيدز" انك تصدم طفلا فى موهبته وهو امر احاول تجاوزه حتى الان".



وأشار عاصى عن مفاجأة عند تواجه فى دبى بالفترة الاخيرة حيث قام باحياء حفلا عنائيا هناك مؤكدا على انه يتشوق للحفلات الغنائية وخاصة شعب دبى المرحب دائما بى كان ذلك سببا لشراء أيضا منزل لى فى دبى لحبى الكبير هذا البلد.



