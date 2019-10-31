Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد التنمر عليه.. نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:18 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
Advertisements
قسم الفن
بعد الهجوم الذي يتعرض له الفنان أحمد فلوكس حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت الفنانة نشوى مصطفى عن زميلها، عبر صفحتها على الفيسبوك.

كتبت نشوى مصطفى دفاعا عن أحمد فلوكس: "أحمد فلوكس من أرقى وأجدع زمايلنا.. والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه.. أنا بادعم زميلي الفنان المحترم".

ويتعرض أحمد فلوكس لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوه "أفورة" من الفنان بعد قيامه بدوره في فيلم "الممر"، وهو ما لم يرد عليه أحمد فلوكس، مكتفيا بدفاع جمهوره وأصدقائه داخل الوسط وخارجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس

أحمد فلوكس بالكاجوال في أحدث صوره

شاهد.. أحمد فلوكس أثناء تأدية مناسك العمرة

بالابيض والاسود.. احمد فلوكس يشعل إنستجرام بصورة جديدة .. شاهد

أحمد فلوكس ينشر صورة له برفقة كلب.. شاهد

أحمد فلوكس: كدا أقدر أقولكم إن فيلم الممر نجح

ترشيحاتنا

الصلاة الحاضرة أم الفائتة.. أيهما يقضى أولا؟

بالأسلحة النارية والبيضاء.. 3 أفراد يعتدون على شاب بالمنزلة ..صور

استيقظت وقت صلاة الفجر على حلم فهل هذه رؤيا؟ الإفتاء توضح

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب

بعد واقعة سير قطار دون سائق.. محمود بدر يكشف تفاصيل اتصال وزير النقل ..فيديو

حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجئ لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القضية الفلسطينية.. كيف تناولها الإعلام العربي قديما.. صور

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد