بعد التنمر عليه.. نشوى مصطفى تدافع عن أحمد فلوكس

بعد الهجوم الذي يتعرض له الفنان أحمد فلوكس حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت الفنانة نشوى مصطفى عن زميلها، عبر صفحتها على الفيسبوك.



كتبت نشوى مصطفى دفاعا عن أحمد فلوكس: "أحمد فلوكس من أرقى وأجدع زمايلنا.. والتنمر اللي بيحصل عليه معروف سببه.. أنا بادعم زميلي الفنان المحترم".



ويتعرض أحمد فلوكس لحملة هجوم كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفوه "أفورة" من الفنان بعد قيامه بدوره في فيلم "الممر"، وهو ما لم يرد عليه أحمد فلوكس، مكتفيا بدفاع جمهوره وأصدقائه داخل الوسط وخارجه.