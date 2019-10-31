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ملكة جمال مصر 2017.. أيسل خالد تخطف الأنظار بلوك مخيف لـ الهالوين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:47 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت أيسل خالد، ملكة جمال مصر لعام 2017 صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بلوك مخيف احتفالًا بالهالوين.

وظهرت أيسل خالد، بعباءة باللون الأحمر، واعتمدت على اللوك المخيف بمكياج باللون الأسود الصاخب للحواجب والعيون كأيشادو لها مع إضافة اللون الذهبى لتعطى مساحة أوسع لعيونها، وأختارت أن تظهر بحرق فى وجهها الأيمن عن طريق مكياج مخيف باللون الأحمر، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الغامق

وتركت أيسل خالد، شعرها البنى منسدلًا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع إطلالتها المخيفة، ووضعت فوقة كابشوه باللون الأحمر من الستان.

وعلقت على الصورة: إنه الهالوين
ملكة جمال مصر 2017.. أيسل خالد تخطف الأنظار بلوك مخيف لـ الهالوين
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