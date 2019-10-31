الزمالك يواجه جولدي وديا.. 4 نوفمبر

قرر الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة الصربي ميتشو ، خوض لقاء ودي، مساء الاثنين 4 نوفمبر، مع فريق جولدي ، وذلك على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.



ويخوض الفريق معسكرا مغلقا بدءًا من اليوم بمدينة السادس من أكتوبر، استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وتحركت حافلة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، منذ قليل، متوجهه الي السادس من اكتوبر، من اجل الانتظام في معسكر مغلق بأحد فنادق المنطقة.



ويستمر معسكر الفريق حتي يوم 4 نوفمبر ، حيث سينتهي بمران صباحي في اليوم نفسه، على ملعب التدريب المخصص بالمعسكر.



ويشهد المعسكر انتظام كافة اللاعبين ، باستثناء رباعي المنتخب الاولمبي وهم: الحارس محمد صبحي و محمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفى محمد ،وذلك بسبب انضمامهم لمعسكر المنتخب استعدادا لخوض امم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 .



ويغيب عن الزمالك أيضا، فرجاني ساسي بسبب حصولة علي راحه اضافية من قبل ميتشو المدير الفني ، ومحمود عبدالعزيز الذي يخضع لجراحة الرباط الصليبي بالمانيا ، كما سيتخلف عن المعسكر خالد بوطيب الذي يخضع لفحوصات بالمانيا للاطمئنان عليه .