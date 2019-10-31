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أخبار البلد

تحذير هام من التجاريين لـ الأعضاء بشأن شطب العضويات فى هذه الحالة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
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شيماء مجدى
أعلنت نقابة التجاريين، أنه سيتم تحصيل الاشتراكات المتأخرة بالإضافة إلى غرامات التأخير المقررة بداية من اليوم الخميس 31 أكتوبر.

كما حذرت النقابة من شطب عضوية الأعضاء المستحق عليهم الاشتراكات أكثر من 5 سنوات اعتبارًا من 1 ديسمبر القادم، وذلك لتنقية جداول العضوية فى إطار الاستعداد لإجراء الانتخابات.

وكانت أعلنت نقابة التجاريين إجراء الانتخابات على جميع المستويات اعتبارا من فبراير 2020 بعد زوال العوار القانوني.

وطالبت بتنفيذ الحكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن إصدار تعديلات اللائحة الداخلية لنقابة التجاريين.
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