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رياضة

بعد الصليبي.. أحمد عيد يوجه رسالة لـ محمود عبد العزيز

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:25 م
احمد عيد ومحمود عبد
احمد عيد ومحمود عبد العزيز
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محمد بدران
حرص أحمد عيد عبدالملك لاعب منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة لمحمود عبد العزيز لاعب نادى الزمالك، بعد جراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا، قبل أيام.

ونشر أحمد عيد صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام": وعلق "هترجع أقوى ان شاء الله".

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر خضوع محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق لعملية الرباط الصليبي في ألمانيا بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وفي نفس الوقت قرر مسؤولو النادي خوض اللاعب مرحلة التأهيل في ألمانيا، حيث من المنتظر أن يغيب لاعب الوسط عن الفريق لمدة 6 أشهر تقريبا.
بعد الصليبي.. أحمد عيد يوجه رسالة لـ محمود عبد العزيز
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