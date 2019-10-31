Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مازيمبي ينتظر موافقة كاف بشأن اللعب بـ استاده قبل لقاء الزمالك بدوري الأبطال

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:50 م
مازيمبي
مازيمبي
Advertisements
أحمد هاني
كشف نادي مازيمبي الكونغولي عن موقف ملعبه مازيمبي ستاديوم من استضافة مباريات الفريق في الفترة المقبلة وبالتحديد مباراة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مازيمبي عبر موقعه أن الإدارة حصلت على موافقة الجهات الأمنية في الكونغو الديمقراطية على استضافة الملعب لمباريات الفريق بمختلف المسابقات، موضحًا أنه ينتظر الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

أسدل الستار أخيرًَا عن ملعب نادي تي بي مازيمبي الكونغولي ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة التي خضع لها الملعب.

وبدأت عملية تجديد ملعب مازيمبى منذ 5 أشهر وتم الانتهاء، من تركيب أرضية الملعب الجديدة بدلا من المتهالكة التى تم استبدالها.

وتضم مجموعة الزمالك كلا من مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حدث في أمريكا.. الشرطة لم تجد معه سلاحا فاعتقلته بتهمة التهرب من دفع تذكرة المترو

شهيد التذكرة.. ركاب بين عربات القطار وأبوابه الخلفية بمحطة قويسنا.. شاهد

أستاذة بالأزهر: النبى محمد تعرض للسحر.. فيديو

20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين

بدون حجاب.. سهير رمزي تحتفل بعيد زواجها بصورة رومانسية مع زوجها

أول تعليق من ترامب على قرار مجلس النواب الأمريكي الجديد بشأن عزله من منصبه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالا بالهالوين.. ابنة مي سليم بـ مكياج مرعب على إنستجرام

20 فكرة مرعبة.. أحدث صيحات الاحتفال بالهالوين

حادث مروع.. كلب ينهش طفلًا عمره 4 أعوام حتى الموت أمام والدته.. صور