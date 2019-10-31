مازيمبي ينتظر موافقة كاف بشأن اللعب بـ استاده قبل لقاء الزمالك بدوري الأبطال

كشف نادي مازيمبي الكونغولي عن موقف ملعبه مازيمبي ستاديوم من استضافة مباريات الفريق في الفترة المقبلة وبالتحديد مباراة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وأكد مازيمبي عبر موقعه أن الإدارة حصلت على موافقة الجهات الأمنية في الكونغو الديمقراطية على استضافة الملعب لمباريات الفريق بمختلف المسابقات، موضحًا أنه ينتظر الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".



أسدل الستار أخيرًَا عن ملعب نادي تي بي مازيمبي الكونغولي ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة التي خضع لها الملعب.



وبدأت عملية تجديد ملعب مازيمبى منذ 5 أشهر وتم الانتهاء، من تركيب أرضية الملعب الجديدة بدلا من المتهالكة التى تم استبدالها.



وتضم مجموعة الزمالك كلا من مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

