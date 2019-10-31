احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.
وظهرت هنا بملابس كاجول واطلالة بسيطة بجاكت باللون الاسود ، وتسريحة شعر كيرلي معتادة لها ، ومكياج هادئ.
واطلت هنا باكسسوارات باللون الفضي والتقطت الصورة وهي جالسة ، وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة، أبرزها احلويتي بزيادة.
وظهرت هنا بملابس كاجول واطلالة بسيطة بجاكت باللون الاسود ، وتسريحة شعر كيرلي معتادة لها ، ومكياج هادئ.
واطلت هنا باكسسوارات باللون الفضي والتقطت الصورة وهي جالسة ، وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة، أبرزها احلويتي بزيادة.