احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.



وظهرت هنا بملابس كاجول واطلالة بسيطة بجاكت باللون الاسود ، وتسريحة شعر كيرلي معتادة لها ، ومكياج هادئ.



واطلت هنا باكسسوارات باللون الفضي والتقطت الصورة وهي جالسة ، وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة، أبرزها احلويتي بزيادة.



