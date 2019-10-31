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مرأة

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:52 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة هنا الزاهد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة لها.

وظهرت هنا بملابس كاجول واطلالة بسيطة بجاكت باللون الاسود ، وتسريحة شعر كيرلي معتادة لها ، ومكياج هادئ.

واطلت هنا باكسسوارات باللون الفضي والتقطت الصورة وهي جالسة ، وانهالت عليها التعليقات بمجرد نشرها للصورة، أبرزها احلويتي بزيادة.

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