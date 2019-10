عمر طلعت زكريا يرثي والده : الدنيا ملهاش طعم من غيرك

View this post on Instagram

محتاجلك اوي يا ابويا بجد انا في أمس الاحتياج ليك ربنا يرحمك يا حبيبي عندي كلام كتير اوي ومش عارف اقوله لمين يا بوب ربنا يصبرنا على فراقك عشان فعلا الدنيا ملهاش طعم من غيرك 💔