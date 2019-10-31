عمر طلعت زكريا يرثي والده : الدنيا ملهاش طعم من غيرك

تذكر الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، والده الفنان الراحل طلعت زكريا، وقام برثائه بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر عمر زكريا صورة له، ظهر فيها وهو برفقة والده الفنان الراحل طلعت زكريا على متن طائرة، وعلق قائلا: "محتاجك قوى يا ابويا انا في امس الاحتياج ليك ربنا يرحمك ياحبيبي عندى كلام كتير اوى ومش عارف اقوله لمين يابوب ربنا يصبرنا على فراقك علشان فعلا الدنيا مالهاش طعم من غيرك"كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي الثلاثاء قبل الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.