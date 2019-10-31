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توك شو

ليلى عز العرب: سعيدة بالعمل مع كل المخرجين الكبار.. فيديو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:57 م
ليلي عز العرب
ليلي عز العرب
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خالد محيي الدين
قالت الفنانة "ليلي عز العرب"، إنها تسعي دائما للعمل مع عدد كبير من المخرجين، للتعرف علي كل تكنيكات المخرجين وأساليبهم، مؤكدة ان حجم الدور مش بيفرق معايا"، مبدية سعادتها في العمل مع كل المخرجين الكبار.

وتابعت، "ليلي" خلال لقاء مع الإعلامي "احمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن هناك مجموعة من المخرجين الذين تحب العمل معهم "مثل نادر جلال، كاملة ابو زكري ونادي خليفة"، مشيرة الي أنها تتمني العمل مع المخرج "شريف عرفة" و"محمد ياسين".

وأضافت، أنها أيضا ترغب في العمل مع قامات كبيرة من نجوم الفن لم تعمل معهم من قبل، مثل الفنان "ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز".
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