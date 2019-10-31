Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تزامنًا مع الشهر العالمي لمتلازمة داون.. يسرا تدعم الطفل نوح

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:07 م
يسرا
يسرا
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة يسرا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" بصور له مع طفل و ظهر فيه وهو تحمل طفل من متلازمة داون.
 
وعلقت النجمة يسرا قائلة: "‎بما إنّ ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون فتابعوا حساب نوح على إنستجرام.. و الحساب ده هايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون".

وتابعت معلومة النهاردة المدارس الحكومية لتوفير تعليم مناسب ومجانى للاطفال اللي عندهم متلازمة دوان حاربوا عشان حقوقهم وادمجوهم مع باقي الأطفال".


تزامنًا مع الشهر العالمي لمتلازمة داون.. يسرا تدعم الطفل نوح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

احتفالا بالهالوين.. ابنة مي سليم بـ مكياج مرعب على إنستجرام

للتفرغ للتمثيل.. ليلى عز العرب: تركت وظيفتي بعد دوري في الكبير أوي

تأجيل اللقاء.. تطورات جديدة بشأن انسحاب ليفربول من كأس الرابطة

أستاذة بالأزهر: النبى محمد تعرض للسحر.. فيديو

كلوب يكشف عن خدعة أوريجي لتسجيل الهدف الرابع في آرسنال

مفاجأة.. عربى غامض وراء الاطاحة بـ زعيم تنظيم داعش.. الدافع الانتقام لأسرته من البغدادى.. كل التفاصيل المؤدية إلى اغتيال أمير التنظيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

وزير الرياضة يحقق حلم طفل من ذوى الهمم بصعود جبل موسى

لذيذ وشهي.. طريقة عمل الأرز بالخضار والذرة