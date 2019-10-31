تزامنًا مع الشهر العالمي لمتلازمة داون.. يسرا تدعم الطفل نوح

شاركت الفنانة يسرا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" بصور له مع طفل و ظهر فيه وهو تحمل طفل من متلازمة داون.



وعلقت النجمة يسرا قائلة: "‎بما إنّ ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون فتابعوا حساب نوح على إنستجرام.. و الحساب ده هايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون".



وتابعت معلومة النهاردة المدارس الحكومية لتوفير تعليم مناسب ومجانى للاطفال اللي عندهم متلازمة دوان حاربوا عشان حقوقهم وادمجوهم مع باقي الأطفال".



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