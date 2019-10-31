بـ قناع مخيف.. عصام الحضرى يحتفل بالهالوين

حرص عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، على المشاركة فى احتفالات الهالوين.ونشر عصام الحضرى صورًا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، يظهر فيها مرتديًا قناعا لجمجمة مخيفة معلقا: "هالوين سعيد عليكم".يحتفل الغرب في ليلة 31 أكتوبر من كل عام احتفالا خاصا بالهلع والرعب بما يسمى عيد الهالوين وكلمة هالوين تعني "عشية القديسين" ويتزامن عيد الهالوين مع بداية السنة الطقسية للمسيحية الغربية والتي تقتصر على ثلاثة أيام مكرسة لاستذكار الموتى ومن المعتقد أن يكون هذا هو أصل الاحتفال بالهالوين.ويعتبر عيد الهالوين عيدا رسميا عند كثير من الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، وفي هذا اليوم تعطل جميع المؤسسات أعمالها لإقامة الاحتفالات بعيد الهالوين.