Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بـ قناع مخيف.. عصام الحضرى يحتفل بالهالوين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:12 م
عصام الحضرى
عصام الحضرى
Advertisements
محمد بدران



حرص عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى والزمالك السابق، على المشاركة فى احتفالات الهالوين.

ونشر عصام الحضرى صورًا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، يظهر فيها مرتديًا قناعا لجمجمة مخيفة معلقا: "هالوين سعيد عليكم".

يحتفل الغرب في ليلة 31 أكتوبر من كل عام احتفالا خاصا بالهلع والرعب بما يسمى عيد الهالوين وكلمة هالوين تعني "عشية القديسين" ويتزامن عيد الهالوين مع بداية السنة الطقسية للمسيحية الغربية والتي تقتصر على ثلاثة أيام مكرسة لاستذكار الموتى ومن المعتقد أن يكون هذا هو أصل الاحتفال بالهالوين.

ويعتبر عيد الهالوين عيدا رسميا عند كثير من الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، وفي هذا اليوم تعطل جميع المؤسسات أعمالها لإقامة الاحتفالات بعيد الهالوين.
بـ قناع مخيف.. عصام الحضرى يحتفل بالهالوين
Advertisements

ترشيحاتنا

حسين الشحات يتلقى رسالة من المدير الفني السابق لـ العين الإماراتي.. فيديو

خالد الجندى يكشف كواليس تربية شنبه وهجوم الناس عليه.. فيديو

مارسيلو يكشف كواليس لحظات الرعب قبل مواجهة محمد صلاح في نهائي دوري الأبطال

الطفلة فضحته.. مسن يتحرش بـ ابنة صديقه في الصعيد

قرار مفاجئ من ميتشو لـ فرجاني ساسي | تفاصيل

بعد التنمر عليه والسخرية منه.. هؤلاء يقفون وراء الهجوم على أحمد فلوكس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترفع أكتاف التوب.. دانا حمدان تشعل انستجرام.. والتعليقات تنهال عليها

احلويتي بزيادة.. هنا الزاهد بإطلالة كاجول تبهر الجمهور

وزير الرياضة يحقق حلم طفل من ذوى الهمم بصعود جبل موسى