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مرأة

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري بالتايجر تبرز جمالها على البيانو

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة ياسمين صبري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة.

وظهرت ياسمين بأطلالة تايجر وهي تجلس علي البيانو، واظهرت ياسمين جسمها الممشوق أثناء جلستها علي البيانو بالفستان ، واعتمت تسريحة شعر بسيطة من خلال اسداله علي ظهرها.

والتقطت الصورة وسط أجواء كلاسيكية بصورة جميلة نالت اعجاب المتابعين ، وكتبت ياسمين في تعليق علي الصورة " My soothing sound.

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