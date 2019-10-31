بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري بالتايجر تبرز جمالها على البيانو

نشرت الفنانة ياسمين صبري علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " صورة جديدة.



وظهرت ياسمين بأطلالة تايجر وهي تجلس علي البيانو، واظهرت ياسمين جسمها الممشوق أثناء جلستها علي البيانو بالفستان ، واعتمت تسريحة شعر بسيطة من خلال اسداله علي ظهرها.



والتقطت الصورة وسط أجواء كلاسيكية بصورة جميلة نالت اعجاب المتابعين ، وكتبت ياسمين في تعليق علي الصورة " My soothing sound.



