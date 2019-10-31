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رياضة

فوز إيبار على فياريال.. وتعادل مايوركا مع أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:21 م
أ ش أ
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبار على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب إستاد البلدي إبوروا ضمن منافسات الأسبوع الـ11 ببطولة الدوري الأسباني الدرجة الأولى.

سجل هدفي إيبار، اللاعبان إنريكي غارسيا كيكي في الدقيقة 62، وفابيان اوريلانا في وقت قاتل في الدقيقة 95 ..في المقابل سجل هدف فياريال الوحيد اللاعب جيرارد مورينو في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز رفع إيبار رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ14 ، خلف فياريال بفارق سبعة مراكز والذي يحتل المركز السابع برصيد 17 نقطة .

وفي مباراة اخرى في الجولة زاتها تعادل فريق ريال مايوركا أمام ضيفه اوساسونا 2-2 خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب إستاد إيبيروستار سجل هدفي مايوركا ، اللاعبان لاجو جونيور من ضربة جزاء في الدقيقة 22 ، وسالفا سيفيا من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 75.

وفي المقابل سجل هدفي أوساسونا ، اللاعبان مارك كاردونا في الدقيقة 69 ، و روبين غارسيا سانتوس في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة، حصل كل فريق على نقطة ليرفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع ، أمام مايوركا بـفارق 8 مراكز والذي احتل المركز الـ17 برصيد 11 نقطة .
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