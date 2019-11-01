تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

كشفت قناة تايم سبورت عن أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأكدت قناة تايم سبورت أن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك أبلغ مسؤولي النادي عن رغبته في الاستغناء عن المغربي خالد بوطيب خلال الميركاتو الشتوي خاصة في ظل عدم قناعته به عقب مشاركته في عدة مباريات رسمية للفريق.



وأضافت القناة أن ميتشو طلب التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي نجم فريق الرجاء خاصة في ظل تقديمه لأداء رائع مع فريقه الحالي و قناعته الكبيرة بإمكانياته.



وتابعت القناة أن القيمة التسويقية لـ نجم الرجاء وصلت لـ 750 ألف يورو بالإضافة لأنه لاعب بالمنتخب المغربي للمحليين.



