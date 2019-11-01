Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:56 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
ياسمين تيسير
كشفت قناة تايم سبورت عن أول الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت قناة تايم سبورت أن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك أبلغ مسؤولي النادي عن رغبته في الاستغناء عن المغربي خالد بوطيب خلال الميركاتو الشتوي خاصة في ظل عدم قناعته به عقب مشاركته في عدة مباريات رسمية للفريق.

وأضافت القناة أن ميتشو طلب التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي نجم فريق الرجاء خاصة في ظل تقديمه لأداء رائع مع فريقه الحالي و قناعته الكبيرة بإمكانياته.

وتابعت القناة أن القيمة التسويقية لـ نجم الرجاء وصلت لـ 750 ألف يورو بالإضافة لأنه لاعب بالمنتخب المغربي للمحليين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صفقة جديدة فى الزمالك بفرمان صربي .. تعرف عليها

قرارمن ميتشو.. خالد بوطيب يرحل عن نادي الزمالك لهذا السبب

فاروق جعفر ينتقد مهاجم الزمالك المغربي.. تفاصيل

لاعب الزمالك السابق: ميتشو سبب انخفاض مستوى فرجاني ساسي

نجم الزمالك السابق يوجه نصائح لـ ميتشو لتصحيح مسار الفريق.. فيديو

نجم بيراميدز يقترب من الأهلي خلال الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عتاب المحب.. عدلي القيعي يكشف سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب

شاهد.. يوسف البلايلي يرفض مصافحة جروس أثناء خروجه من ديربي جدة

فنان عالمى يعلن اعتناقه للإسلام ويختار اسم داود

منع زوجته من دخول غرفة الكشف.. نجار يعتدي على طبيب داخل مستشفى بحلوان

أخبار الرياضة.. رانيا علواني تصدر بيانا مهما.. آل الشيخ يتحمل تكاليف علاج مؤمن زكريا.. كهربا رايح جاي

ابو قلب طيب.. كواليس استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أزرق .. مي كساب تخطف الأنظار في حفل سبوع نجلها .. صور

شاهد.. ناسا تحتفل بـ الهالوين بسلسلة صور مرعبة من الفضاء

بفستان أسود أنيق.. كارول سماحة تخطف الأنظار فى كندا