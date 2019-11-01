الاتحاد من أجل المتوسط يشارك بنموذج محاكاة في منتدى شباب العالم بـ شرم الشيخ

أعلن الاتحاد من أجل المتوسط،أنه سوف يشارك بنموذج محاكاة للاتحاد في منتدى شباب العالم الذي سيتم تنظيمه بمدينة شرم الشيخ خلال ديسمبر المقبل.



ودعا الاتحاد ، الشباب على موقعه الرسمي للتقدم للمشاركة في هذا النموذج الذي سوف يحاكى جميع أعمال الاتحاد ولجانه.



كما كشف الاتحاد أن التوصيات التي ستخرج من المحاكاة ستكون بمثابة مؤشر للأمانة العامة للاتحاد للاستعانة به فى بلورة إستراتيجية ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠ التي يأمل الاتحاد الانتهاء من إعدادها العام المقبل.



وأكد الاتحاد من أجل المتوسط أن منتدى شباب العالم الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ هو أحد أكثر منتديات الشباب نجاحًا في العالم وأهم منصة للشباب على الساحة العالمية.



وأضاف الاتحاد أنه بعد نسختين فقط ، فإن منتدى شباب العالم فرصة جيدة للجمع بين ممثلي منظمات الشباب العالمي وواضعي السياسات لمناقشة كيفية إشراك الشباب في البرامج الدولية الطموحة ، بما في ذلك المساعي العالمية لمواجهة الأيدلوجيات المتطرفة ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) .



وأكدت خارطة طريق الاتحاد من أجل المتوسط لعام 2017 ، التي تم تأسيسها في هذا الإطار الدولي والإقليمي ، على أهمية تعزيز إمكانات الشباب الأورومتوسطي ، لا سيما في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليميين، وفي هذا الصدد ، تضع أمانة الاتحاد من أجل المتوسط الشباب في صميم أنشطتها.