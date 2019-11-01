سقوط طائرة هليكوبتر كورية جنوبية قبالة جزر متنازع عليها مع اليابان

أعلن مسؤول بإدارة الإطفاء الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن طائرة تابعة للإدارة تقل 7 أشخاص سقطت في البحر قبالة جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان.



وقال المسؤول (لم يكشف عن هويته) وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن الطائرة كانت تقل مصابا من قارب صيد وزميلا له و 5 آخرين من مسؤولي الانقاذ الكوري الجنوبي إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية حيث سقطت بعد قليل من إقلاعها من دوكدو.



وأضاف أن خفر السواحل الكوري الجنوبي وزوارق خاصة قاموا بتمشيط المنطقة بحثا عن ناجين كما أرسلت وزارة الدفاع أيضا سفنا وطائرات وغواصين للمساعدة في عملية الإنقاذ، مضيفا أن الطائرة الهليكوبتر إي سي 225 التي سقطت تصنع من قبل شركة إيرباص الواقعة في فرنسا.



من جانبه، أمر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون، الوزارات المعنية ببذل جهود كاملة لإنقاذ الناجين والبحث عن الركاب المفقودين.