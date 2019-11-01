Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سقوط طائرة هليكوبتر كورية جنوبية قبالة جزر متنازع عليها مع اليابان

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
سقوط طائرة هليكوبتر
سقوط طائرة هليكوبتر كورية
Advertisements
أ ش أ
أعلن مسؤول بإدارة الإطفاء الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن طائرة تابعة للإدارة تقل 7 أشخاص سقطت في البحر قبالة جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان.

وقال المسؤول (لم يكشف عن هويته) وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن الطائرة كانت تقل مصابا من قارب صيد وزميلا له و 5 آخرين من مسؤولي الانقاذ الكوري الجنوبي إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية حيث سقطت بعد قليل من إقلاعها من دوكدو.

وأضاف أن خفر السواحل الكوري الجنوبي وزوارق خاصة قاموا بتمشيط المنطقة بحثا عن ناجين كما أرسلت وزارة الدفاع أيضا سفنا وطائرات وغواصين للمساعدة في عملية الإنقاذ، مضيفا أن الطائرة الهليكوبتر إي سي 225 التي سقطت تصنع من قبل شركة إيرباص الواقعة في فرنسا.

من جانبه، أمر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون، الوزارات المعنية ببذل جهود كاملة لإنقاذ الناجين والبحث عن الركاب المفقودين.
Advertisements

ترشيحاتنا

العثور على غواصة فقدت منذ الحرب العالمية الثانية.. والوجهة كانت مصر

الانتصار الأول لـ جروس .. ملخص وأهداف مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي.. فيديو

أخبار دولية: العثور على غواصة فقدت منذ الحرب العالمية الثانية كانت متجهة لمصر .. ووثيقة استخباراتية تكشف معلومات مثيرة عن بوتين

بـ 5 جنيهات .. طريقة سحرية لتقشير الوجه والجسم والشفايف في دقائق

لن تصدق .. 4 أنواع من الفاكهة تساعدك على خسارة الوزن والأخيرة أغربها

نجم الزمالك السبب .. رئيس مصر المقاصة يفتح النار على اللجنة الخماسية

Advertisements

مصرع أمريكية وإنقاذ 18 سائحا آخرين فى حريق مركب شمال مرسى علم

أخبار الرياضة ... سر صلح تركي آل الشيخ والخطيب .. الأهلي يوجه صدمة لبيراميدز .. أول صفقات الزمالك

تايم سبورت تكشف عن أولى صفقات الزمالك بالميركاتو الشتوي والراحلين

عاش هنا يوثق تمرد رشدي أباظة على العسكرية.. وأسرار رفض يسرا الزواج منه ومحاولة الملك فاروق قتله بعد خطفه عشيقته وكواليس طلاقه من صباح بعد أسبوعين فقط وانتحاره من أجل سامية جمال

الأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز .. تفاصيل

أهم الأخبار: الداخلية تثأر لشهيدها .. والأهلي يوجه صدمة لـ بيراميدز

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين

هل يجوز البدء في الصلاة والمؤذن لم ينته من الأذان ؟ الإفتاء توضح

فيديو يحبس الأنفاس .. رجل وزوجته يعذبان طفلة بطريقة بشعة من "البلكونة"

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع استثماري كبير

حقيقة تسبب وليد سليمان في إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي .. تفاصيل

ثأرا للشهيد باسم فكري.. تصفية 4 أفراد في قنا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة دانتيل.. هند صبرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

أيهما أجمل.. نيللي كريم وإيمي وبوسي شلبي بالشتوي

من رانيا يوسف لـ كنزي ابنة عمرو دياب .. شاهد أبرز إطلالات المشاهير في الاحتفال بـ عيد الهالوين