الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة: وفاة 3 وإصابة 32 في حريق مول بدمياط الجديدة.. وخروج 18 مصاباً بعد تحسن حالتهم

وزارة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

قالت وزارة الصحة والسكان، إنها تابعت، على مدار الساعة، تداعيات الحريق الذي وقع في مركز تجاري بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في إطار توجيهات ومتابعة مباشرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين وضمان تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

وأكدت الوزارة قيام هيئة الإسعاف بالدفع  بـ(16) سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، حيث جرى التعامل الفوري مع المصابين والذين بلغ عددهم (32) مصابًا، وتم نقلهم إلى مستشفيات المحافظة، وتم التعامل مع جميع الحالات وفقًا لأعلى معايير الرعاية الطبية، مع توافر الفرق الطبية المتخصصة والأطقم التمريضية على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أن الحادث أسفر عن (3) حالات وفاة، مشيرة إلى تراوح الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح سطحية وكسور بسيطة، والحالة الصحية لغالبية المصابين مستقرة، حيث غادر المستشفيات بالفعل (18) مصابًا بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، ولا تزال باقي الحالات يتلقون الرعاية اللازمة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تمام الشفاء.

وفي هذا الإطار، يواصل الدكتور خالد عبدالغفار متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر، مع توجيه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات القريبة، وتوفير أي احتياجات طبية أو علاجية إضافية بشكل فوري.

وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة المستجدات، والتعامل الفوري مع أي تطورات، في إطار حرصها الكامل على الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

