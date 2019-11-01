التحريات: ماس كهربائي سبب حريق داخل بوفيه كنيسة الجيوشي بالقاهرة

تمكَّن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق محدود شب داخل كافتيريا بقاعه كنيسة الجيوشى بشبرا.



تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى بوفيه بقاعه فى المبني الاجتماعي التابع لكنيسة الجيوشى بحى شبرا.



على الفور تم توجيه سيارتي إطفاء وتمت محاصرة النيران قبل ان تمتد للقاعة الاجتماعية.



وتبيَّن من التحريات والمعاينة الاولية أن ماسا كهربائيا فى ثلاجة وراء نشوب الحريق، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.