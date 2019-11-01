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رياضة

بعد تكفله بعلاجه.. مؤمن زكريا يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:53 م
مؤمن زكريا وتركي
مؤمن زكريا وتركي آل الشيخ
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محمد السعيد
وجَّه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد تحمله تكلفة علاجه في أمريكا.

وقال مؤمن زكريا في تصريحات تليفزيونية: «أشكر المستشار تركى آل الشيخ على اهتمامه بي، وإرساله كافة التحاليل الخاصة بي إلى طبيبه في أمريكا لمتابعة حالتي».

وأضاف: «تركي آل الشيخ بمثابة والدي، وهو راجل محب للكرة، ولم يتأخر عني، وأتمنى أن أعود أقوى من الأول».

يذكر أن مؤمن زكريا يعاني من التهاب حاد في الأعصاب، أدى إلى ابتعادة عن الملاعب، من شهر يناير الماضي.
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