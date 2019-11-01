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رياضة

محمد صلاح يتعرض لـ العنصرية من جديد .. شاهد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:51 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للعنصرية، من قبل مشجع بلغاري، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان محمد صلاح نشر صورة له مع كائنات تشبه العنكبوت على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، احتفالا بالهالوين.

وعلق مشجع بلغاري على صورة محمد صلاح قائلا:" ارتدي حقيبة ظهر"، إشارة لحقائب المتفجرات، ليواجه بعدها المشجع البلغاري هجوما عنيفا من الجماهير بسبب تعليقه العنصري تجاه النجم المصري.

ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد صلاح للعنصرية، حتي سبق أن تعرض نجم الريدز لإهانات عنصرية من قبل جماهير إيفرتون ووست هام وتشيلسي.

محمد صلاح يتعرض لـ العنصرية من جديد .. شاهد
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