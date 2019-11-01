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رياضة

الجناينى يؤكد على دعم المنتخب الأوليمبى قبل أمم أفريقيا تحت 23 عاما

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:16 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
تواصل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وأحمد عبدالله عضو اللجنة مع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، للاطمئنان علي الفريق والمعسكر استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبلة حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

وأكد الجنايني على مساندة اتحاد الكرة للمنتخب في البطولة من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، ووجه الجهاز الفني الشكر لرئيس وعضو اتحاد الكرة للمساندة في تنفيذ برنامج الاستعداد البطولة.

ضم شوقى غريب 21 لاعبًا وجاءوا كالتالي : لحراسة المرمى : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي وناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلًا من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.
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