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فن

شاهد| أحدث ظهور لـ عمرو سعد بعد طلاق زوجته

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 06:45 م
عمرو سعد
عمرو سعد
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قسم الفن
نشر الفنان عمرو سعد صورة له من داخل "الجيم" علي حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "عمرو" على الصورة قائلا: "مش صحيح اننا بنتغير لما حياتنا بتتغير، احنا بنتغير لما نظرتنا لحياتنا بتتغير صباحكم اخضر".

وجاءت تعليقات الجمهور كالآتي: "عاش يا وحش_بالتوفيق ياغالي_ياخضر ياجميل انت_صحيح حياتنا بتتغير باختيارنا".

وكانت فاجأت زوجة عمرو سعد، شيماء فوزي، جمهوره بإعلانها قرار الانفصال عنه بعد زواج دام 11 عامًا، وذلك عبر رسالة صادمة قالت فيها: "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

وكان عمرو سعد دائم التكتم على تفاصيل حياته الأسرية، ولا يتحدث عنها قط في وسائل الإعلام، والمرة الوحيدة التي أعرب فيها عمرو سعد عن مشاعره لزوجته كان من خلال صورة نشرها بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق عمرو سعد على صورة لهما قائلا: "انتي لست فقط ام اولادي.. بل أنت ملكة هذه الأسرة".

يذكر أن أحدث أعمال الفنان عمرو سعد كان فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته محمد لطفى وتايسون وروبى وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز

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